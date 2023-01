Inter, torna la Coppa Italia: c’è il Parma. La vincente sfida nei quarti…

I nerazzurri di Inzaghi, campioni in carica, entreranno in scena nella sfida degli ottavi a San Siro contro il Parma

I nerazzurri entreranno in scena dagli ottavi di finale, che si disputeranno martedì 10 gennaio 2023 alle 21:00, e sfideranno a San Siro in gara secca il Parma, che ha eliminato nei sedicesimi il Bari (vittoria per 1-0).

La squadra di Inzaghi è testa di serie numero 1 nel tabellone, disputerà dunque in casa gli ottavi di finale, gli eventuali quarti e, in caso di accesso in semifinale, la gara di ritorno. Ottavi e quarti si disputano in gara secca, mentre la semifinale prevede andata e ritorno.