Coppa Italia, Inter cerca un trofeo che manca da 11 anni: doppia motivazione per i nerazzurri

Domani sera, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d'Italia che prometto gol e spettacolo

Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in Finale di Coppa Italia. Domani sera, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d'Italia che prometto gol e spettacolo. L'Inter parte avanti, secondo gli esperti Sisal, a 2,30 contro il 3,25 della Juventus con il pareggio offerto alla stessa quota. Nerazzurri favoriti anche per il successo finale a 1,75 rispetto al 2,10 della formazione di Allegri campione in carica della manifestazione.

I ragazzi di Inzaghi hanno una doppia motivazione per alzare al cielo il trofeo. L'Inter non vince la Coppa Italia da 11 anni e, inoltre, nelle due precedenti finali con la Juventus ha sempre perso. La sfida che si protrae ai tempi supplementari è ipotesi data a 3,25 mentre la coppa assegnata ai calci di rigore pagherebbe 6 volte la posta. Nonostante la grande posta in palio, nessuna delle due formazioni si tirerà indietro e così la Combo Goal + Over 2,5 in quota a 2,10 appare molto probabile. Ma essendoci in palio un trofeo, un ricorso al VAR, offerto a 3,00, non è da escludere.