Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio, ex tecnico, ha parlato così della Coppa Italia e della possibile vincitrice: “La Juve manca come punta centrale, ma il Napoli è in condizione di vincerla. Davanti c’è sempre la Juve, ma sarebbe bello giocarsela contro la Juve. Sarebbe nelle condizioni psicologiche per vincere. Ma occhio all’Inter, che con Lautaro e Lukaku sono capaci di farti 2-3 gol”.