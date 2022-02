Coppa Italia, Juventus-Sassuolo 2-1: Vlahovic regala la semifinale ai bianconeri

La squadra di Massimiliano Allegri ha superato il Sassuolo ad un passo dai supplementari grazie ad una rete dell'ex Fiorentina

La Juventus ha battuto il Sassuolo questa sera allo Stadium ed ha raggiunto l'Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Bianconeri e nerazzurri si affronteranno per conquistare il pass per la finale, nella quale affronterebbero una tra Inter e Milan. Al gol iniziale di Paulo Dybala ha risposto Traoré con una magnifica traiettoria a giro, sempre nel primo tempo. Gara aperta fino all'ultimo anche grazie alle splendide parate di Pegolo, ma ad un passo dal gong è stato il neo arrivato Dusan Vlahovic a fissare il risultato sul 2-1 finale. L'ex Fiorentina, dopo aver superato Muldur, ha trafitto il portiere avversario con la complicità di una deviazione di Ruan.