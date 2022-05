Zazzaroni: “Inter superiore, Coppa Italia meritata. Inzaghi, stagione ottima”

Il direttore del Corriere dello Sport rende merito alla formazione nerazzurra, che ieri sera ha battuto la Juventus in finale

Fabio Alampi

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha analizzato i temi principali del successo in Coppa Italia dell'Inter: "L'ha sfinita. L'Inter ha dato un'impressionante dimostrazione di superiorità tecnica e atletica meritando di vincere la coppa Italia: Inzaghi ha così completato la doppietta dei trofei nazionali, una sua specialità. Due volte sconfitta, la Juve ha avuto solo una trentina minuti di vita vera, trenta su centoventi, troppo pochi per pensare di ottenere quello che cercava, successo e legittimazione. Ottima la stagione di Simone, insoddisfacente - pur se risultano centrati gli obiettivi minimi iniziali, quarto posto e ottavi di Champions - quella di Allegri che a partire dal prossimo mese dovrà cambiare molto e bene per provare a restituire la competitività perduta alla Juve.

Impressionante la differenza di condizione complessiva tra le due squadre: gran parte della ripresa e i supplementari hanno visto la Juve in debito d'ossigeno, condannata a inseguire. La brillantezza e l'efficacia di Perisic da una parte e il ritardo di Locatelli, spesso slegato, dall'altra (rientrava dopo la lunga assenza per infortunio) sono la sintesi per immagini di questa finale. Un ultimo atto effettivo per Dybala e Chiellini, e fors'anche per Morata, una pessima serata per De Ligt, responsabile dei due rigori che hanno permesso all'Inter di avviarsi al trionfo. Da oggi processi in chiave juventina (non saranno contemplate le tesi difensive) e le naturali riabilitazioni inzaghiane. Tutto cambia, nulla cambia. Ci siamo almeno gustati uno spettacolo televisivo di buon livello: con i chiari di luna ai quali ci stiamo abituando, non è poco.

Chiudo con la domanda che mi sono posto durante la finale: può una squadra che non ha Chiesa e McKennie, si è presentata a Roma con il giocatore più tecnico devastato dal divorzio, quindi in sfiducia, e il miglior difensore di trentasette anni tenuto insieme con lo scotch, ma anche con l’acquisto estivo più costoso (Locatelli) a mezzo servizio; può, ripeto, battere i campioni in carica ancora in corsa per lo scudetto? La risposta: 4 a 2".