UFFICIALE / Coppa Italia, ecco il nuovo formato col ‘tabellone tennistico’

Annuncio della Lega Calcio sul nuovo format del torneo nella prossima stagione con 40 squadre in gioco

"Il torneo prevede un tabellone di tipo tennistico composto da 40 squadre : 36 inserite direttamente e 4 provenienti da un turno preliminare che coinvolgerà 8 formazioni. Tutti i 6 turni della manifestazione si svolgeranno in gara unica ad eccezione delle semifinali. Tutto sarà descritto nel Regolamento del torneo che sarà pubblicato nei prossimi giorni", spiega la Lega in una nota.

«Un accordo positivo che riapre, da subito, alla Serie C e mantiene aperta la porta per il futuro ad un progetto di riforma. Ragionare a sistema è la via maestra per le riforme del calcio italiano», ha dichiarato il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.