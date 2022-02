Coppa Italia, più Inter che Milan: bookmaker e scommettitori per la scossa nerazzurra

Le quote in vista della gara d'andata del derby, semifinale di Coppa Italia, tra l'Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli

Più Inter che Milan nell'andata della semifinale di Coppa Italia. A un mese di distanza dal derby in campionato, i bookmaker puntano sulla rivincita dei nerazzurri, che proprio contro i rossoneri hanno subìto la prima di una serie inattesa di battute d'arresto. Nelle ultime sei partite disputate tra campionato e coppe, Inzaghi e i suoi hanno vinto una sola volta, proprio in Coppa Italia contro la Roma: la scossa nella partita di domani si gioca a 2,31 su Planetwin365, avanti sul 3,00 del segno «1» e sul 3,40 della «X». Anche le scelte degli scommettitori premiano Inzaghi, con il 41% delle scelte dalla sua parte; il ritorno alla vittoria di Pioli dopo i flop con Salernitana e Udinese ha totalizzato il 31% delle giocate, mentre il pareggio si è fermato al 28%. Primo obiettivo per i nerazzurri è il ritorno al gol, dopo tre partite consecutive (Liverpool incluso) a secco di reti: un obiettivo sulla carta raggiungibile vista la quota a 1,17, con la minaccia di un altro incontro senza gol data a 4,09. L'osservato speciale degli analisti rimane Lautaro Martinez, ancora a zero reti nel 2022 ma confermato in prima fila nelle scommesse sui marcatori, a 2,45. Davanti a lui c'è però Giroud, protagonista del derby in campionato e ora a 2,35, con l'intoccabile Leao a 3,50 e Rebic che scalpita a 3,00. Dall'altra parte del campo spazio anche a Dzeko (2,65) e l'ex Calhanoglu a 3,75.