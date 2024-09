Coppa Italia, Lapadula porta il Cagliari agli ottavi: battuta la Cremonese 1-0

Il Cagliari batte uno a zero la Cremonese nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Il gol segnato al 64esima da Gianluca Lapadula vale la vittoria. Nel primo tempo la squadra sarda aveva sfiorato il gol prima con Azzi e poi con lo stesso Lapadula, che aveva preso il palo. La sua rete è arrivata nel secondo tempo con un azione in contropiede.