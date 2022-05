CdS – La Coppa… non Italia: solo 7 giocatori reduci dalla vittoria all’Europeo 

Sono solo 7 i giocatori nelle rose di Juventus e Inter che hanno vinto lo scorso Europeo con la maglia dell’Italia

“Più che la Coppa Italia sembra la Coppa… non Italia visto che nelle rose delle due finaliste sono rappresentati 22 Paesi, un numero che scende a 19 se si considerano solo i convocati. Il derby d’Italia ormai da tempo è diventato globale come tutto il nostro calcio. Non certo per la gioia del ct Mancini e di chi vorrebbe far rinascere i nostri vivai, un po’ aridi di talenti. La tendenza "esterofila" però è difficile da invertire: per conferma prendete gli acquisti fatti a gennaio dai due club, il serbo Vlahovic e lo svizzero Zakaria per i bianconeri, il tedesco Gosens e l’ecudoriano Caicedo per l’Inter. In campo e sugli spalti comunque ci sarà anche una rappresentanza azzurra di un certo “peso” visto che saranno 7 (Chiellini, Bonucci, Locatelli, Bernardeschi, Bastoni e Barella più l’infortunato Chiesa) i reduci dalla vittoria dell’ultimo Europeo che a novembre, come tutti gli italiani, dovranno guardarsi il Mondiale davanti alla tv. Facciamoci dunque bastare questa finale di Coppa Italia in versione multietnica. In attesa di tempi migliori…”, si legge sul quotidiano.