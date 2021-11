Coppa Italia Primavera, l’Inter affronta il Sassuolo: la designazione arbitrale

I nerazzurri di Chivu debuttano domani nella competizione partendo dagli ottavi di finale: calcio di inizio alle 14:30

Comincia il percorso in Coppa Italia per l'Inter di Chivu: la Primavera nerazzurra scende in campo domani pomeriggio contro il Sassuolo, gara valevole per gli ottavi di finale. Designato l'arbitro dell'incontro: dirige il signor Marco Monaldi della sezione arbitrale di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola di Terni e Matteo Nigri di Trieste.