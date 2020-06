Coppa Italia, aumenta la rivalità Inter-Juve: “Logica l’amarezza nerazzurra ma…”

Nei prossimi giorni si discuterà delle date delle semifinali di Coppa Italia. Al vaglio la possibilità di anticipare le due date di 24 ore, ma serve l’ok del Governo per giocare prima del 14 giugno, c’è ottimismo per ottenere il sì.

“I prossimi giorni saranno decisivi anche per il calendario della Coppa Italia, che ha acuito lo scontro tra Inter e Juventus, rivali sul campo, ma anche nelle stanze segrete dove si prendono le decisioni. I nerazzurri, attesi da tre ipotetiche sfide nell’arco di una settimana, hanno chiesto che la semifinale di ritorno con il Napoli fosse messa in calendario prima di Juventus-Milan. Per il momento niente da fare. Per lo scambio servirebbe la benedizione di tutti i club. La Juve si è opposta. E così ha fatto il Milan. Ventiquattrore di riposo in più fanno comodo a chiunque. Il rifiuto è logico. Come l’amarezza dell’Inter, preoccupata per l’avvio in salita“, spiega il Corriere della Sera