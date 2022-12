Inter, test per la coppia Lukaku-Dzeko: Inzaghi ci pensa in vista del Napoli

L'amichevole di oggi tra Reggina e Inter sarà un'occasione importante per testare il livello raggiunto dai nerazzurri in vista della ripresa del campionato, quando ci sarà il big match contro il Napoli. Per l'occasione Inzaghi starebbe pensando alla coppia "pesante" composta da Lukaku e Dzeko, che proprio oggi testeranno la loro intesa. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Romelu dovrebbe giocare un tempo, poi il 29 col Sassuolo provare a portare il minutaggio verso i 60-75'. In attesa di riabbracciare Lautaro, farà la prima prova con Dzeko. E chissà che la coppia "pesante" non possa essere quella che sceglierà Inzaghi contro il Napoli. Del resto, Edin e Romelu sono due centravanti compatibili, che possono giocare insieme senza fatica: Edin agirà da collante con la mediana e Romelu attaccherà la profondità".