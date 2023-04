Cordaz: “Zenga e Cañizares i miei idoli. Avrei voluto Berti compagno di stanza”

Gli inizi, gli idoli, la lunga carriera. Alex Cordaz è il protagonista del Match Day Programme. Il portiere si racconta partendo dalle persone che hanno contribuito alla sua formazione. "Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia formazione come uomo e giocatore. Castellini mi ha fatto crescere molto come portiere, se penso agli allenatori che hanno avuto un ruolo importante c'è anche Juric. La partita del Crotone contro il Modena che ha portato il Crotone in Serie A rimane un ricordo speciale per me".