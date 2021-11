Cordoba sull’Inter: “La società è solida e sostiene questo nuovo progetto. Moratti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Ramiro Cordoba ha parlato così di Venezia-Inter

"Ho sentito Moratti un paio di settimane fa, l'avevamo invitato a vedere la partita ma non riesce a venire ma verrà. Non abbiamo parlato della partita. Rosa Venezia? Abbiamo uno scouting che si basa molto sulle statistiche, ci confrontiamo col mister sull'aspetto tecnico prima di prendere una decisione. Cerchiamo di arrivare ad un'idea generale, quando c'è l'idea poi lo andiamo a prendere. Avevamo una rosa con due soli giocatori che avevano giocato in A, siamo consapevoli di questa scelta rischiosa ma i risultati sono positivi. Zanetti? Un allenatore che ha in mano la squadra e che sa gestire i giocatori, farà strada. Decreto Crescita favorisce l'arrivo degli stranieri? Sì, è proprio così. Dobbiamo dire che noi non ci dimentichiamo dei giovani italiani, puntiamo tanto sul settore giovanile e sul Veneto per essere autosostenibili in futuro. Come vedi l'Inter? Oggi è una sensazione strana per me, non riesco a capirla. L'Inter sta facendo una stagione nelle attese, dopo un inizio difficile col cambio d'allenatore e di giocatori importanti. La base c'era, la società è solida che sostiene questo nuovo progetto".