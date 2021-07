Cordoba: “Inter, si parla di addio Lautaro. Situazione difficile. Inzaghi porti pazienza”

L'ex difensore ha parlato in un'intervista concessa a EFE e si è soffermato anche sul cambio di allenatore e sulla situazione economica dei nerazzurri

Ha affrontato anche il tema del momento difficile a livello economico che sta attraversato il club nerazzurro e ha detto: «Si parla del fatto che vogliano cedere Lautaro. E' una situazione difficile dopo che hai lottato tanto per vincere qualcosa e cambi allenatore perché il tecnico non vuole restare e le condizioni economiche non supportano l'idea di voler continuare ad essere protagonisti».

Infine le parole bellissime per Mancini: «Per me è stato un allenatore speciale, mi ha dato tanta fiducia». E ha raccontato che aveva talmente fiducia in lui da potersi permettere di fargli il nome di Yepes per la difesa. «Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto giocare con Mario Yepes perché lo conoscevo a memoria. E mi ha detto che avremmo provato a vedere come avremmo potuto acquistarlo. Ma in quel momento il Real Madrid aveva messo sul mercato Walter Samuel e poi l'Inter prese lui». Il resto è storia.