Cordoba: “Lukaku-Dybala-Lautaro possono giocare insieme. Skriniar top, Bremer…”

"Io mi stupisco sinceramente che c'è gente che crede che non possano giocare insieme i giocatori bravi, è inconcepibile e non lo accetto, le grandi squadre hanno sempre vinto con i grandi giocatori e ne avevano sempre tanti, possono giocare sempre".

"Rispetto Marotta per quello che ha fatto e sa meglio di me come gestire una squadra in questo momento e cosa serve. Se l'ha detto, c'è un motivo. Se me lo chiedete, dico che la difesa è molto importante per una squadra che vuole vincere"