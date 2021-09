Cordoba, post per Facchetti: “Uomo d’altri tempi ed esempio per gli interisti”

L'ex Inter ha ricordato l'ex capitano ed ex calciatore con un post su Instagram nel giorno della sua scomparsa

Non solo Javier e Cambiasso . A ricordare ieri, Giacinto Facchetti, nel giorno della sua scomparsa (se ne è andato il 4 settembre del 2006) c'è stato anche un altro grande ex Inter, Ivan Cordoba. Anche l'ex difensore si è unito al coro dei tifosi nerazzurri che sul web hanno ricordato l'ex capitano ed ex presidente nerazzurro.

Cordoba ha speso parole bellissime per Giacinto: "Uomo d’altri tempi, professionista integro e grande esempio per tutti noi Interisti. Come dice il nostro capitano… “sei sempre tu qui con noi”, ha scritto in un post pubblicato su Instagram.