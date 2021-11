Cordoba ringrazia i tifosi dell’Inter: “Non dimenticherò mai il vostro sostegno”

Con questo messaggio, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter e oggi dirigente del Venezia, ha ringraziato tutti i tifosi nerazzurri

"Non dimenticherò mai il vostro sostegno, soprattutto negli anni più difficili". Con questo messaggio su Instagram, Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell'Inter e oggi dirigente del Venezia, ha ringraziato tutti i tifosi nerazzurri presenti ieri al Penzo, che durante la partita ha esposto uno striscione in suo omaggio con scritto: "Ivan Cordoba, la Curva ti saluta".