Coreografia anti-Juve, non finisce qua: ora la Fiorentina valuta azioni

Tutto questo dopo aver appreso del provvedimento del giudice sportivo - multa da 50.000 euro e diffida nei riguardi della 'Curva Ferrovia' - in seguito alla coreografia apparsa in tale settore del Franchi, domenica scorsa, in occasione della partita contro la Juventus (contenente una scritta ritenuta oltraggiosa verso la squadra avversaria), oltreché per alcuni cori "beceri" intonati durante la gara e per il lancio di tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori avversari. (ANSA).