Corini: “Inter in grande forma, bravo Inzaghi a dare un’identità. Penso…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati l'ex giocatore commenta il momento della squadra nerazzurra

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Eugenio Corini ha parlato dell'Inter. I nerazzurri tra qualche ora scenderanno in campo per affrontare il Cagliari: "L'Inter è in grande forma, è stato bravissimo Inzaghi a dare un'identità a questa squadra. Oggi penso possa essere la giornata del sorpasso".