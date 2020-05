Coronavirus, Belgio: nessuna competizione fino al 31 luglio

In Belgio sono sospese le competizioni sportive fino al 31 luglio. Lo stop generale del governo al campionato era arrivato a marzo e con questa ultima decisione il torneo sarà quasi certamente fermato a causa dell’emergenza coronavirus. «La Pro League prende atto della decisione del Consiglio di sicurezza nazionale, che prevede di interrompere le competizioni calcistiche fino al 31 luglio. Le procedure di chiusura per la stagione 2019-20 saranno discusse in assemblea generale il 15 maggio», ha scritto su Twitter il corrispettivo belga della Lega Calcio.