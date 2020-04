Coronavirus, il calcio italiano riparte? GdS: “Il vero problema sarà uno”

A proposito delle misure da adottare per far ripartire il calcio italiano in sicurezza, la Gazzetta dello Sport ha scritto: “Il problema non sarà tanto partire, quanto come comportarsi nel momento in cui negli allenamenti, e poi ovviamente nelle partite, non si potranno più osservare le distanze interpersonali di sicurezza. È quello il punto dirimente, lo spartiacque. Un momento che probabilmente arriverà nella seconda metà di maggio. All’inizio del prossimo mese, sempreché non si decida per ulteriori proroghe, sarà possibile cominciare con lo screening e i primi allenamenti soft: ma poi su quali strade si proseguirà per riuscire a tagliare il traguardo della ripresa del campionato? Secondo questo schema comunque si potrebbe tornare a giocare il 24 (improbabile), il 31 maggio o il 7 giugno. In tempo per chiudere a metà luglio e lasciare spazio alle coppe europee sfruttando la disponibilità dichiarata dall’Uefa per la priorità ai campionati nazionali”.