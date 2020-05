Coronavirus, Dybala guarito. L’annuncio della Juve: “Finito l’isolamento”

Era atteso il risultato del tampone per capire se fosse guarito o meno. Ora Dybala, dopo Matuidi e Rugani, è guarito dal coronavirus. La notizia è ufficiale ed è stata la stessa Juventus a darla in un comunicato: “L’argentino ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Questa mattina anche l’ex presidente Massimo Moratti ha parlato di lui come di un desiderio di mercato.