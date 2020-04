L’Inter quest’anno non giocherà più a San Siro? La Stampa: “Non è da escludere che…”

La commissione medica della FIGC ha stilato un protocollo per la ripresa degli allenamenti dei giocatori di Serie A ed ora si attende il responso del Ministro della Salute Speranza. Come sottolinea l’edizione odierna de La Stampa, però, non sarà facile poi affrontare il tema stadi. Molte squadre del Nord (tra cui, ovviamente, l’Inter) sono appunto situate in regioni gravemente colpite dal Coronavirus:

“Un tema di riflessione è anche quello sulla possibilità (opportunità) o meno di giocare in tutti gli stadi previsti: non è da escludere che nei luoghi più colpiti dall’emergenza – Milano, Bergamo, Brescia o Torino – non vengano disputate le partite, seppur a porte chiuse”. L’Inter, dunque, potrebbe non giocare il resto del campionato a San Siro, sebbene sia necessario attendere la risposta del Governo alla proposta della FIGC.