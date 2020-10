Caos coronavirus: sul tavolo tornano ipotesi final eight o play-off dopo fase ad orologio

E si è tornati a parlare di play-off. È tornata dunque, nei discorsi che si fanno nelle stanze decisionali del pallone, l’ipotesi spuntata fuori all’indomani dal lockdown di marzo-aprile. Sono diverse le ipotesi su come chiudere il torneo se ci fosse un altro stop. Se arrivasse alla fine del girone di andata per esempio, spiega il Corriere dello Sport, “c i potrebbe essere una prima fase in cui ogni squadra affronta un limitato numero di avversari – magari le formazioni che seguono più direttamente in classifica, ovvero la cosiddetta “fase orologio” -, al termine della quale, sommando i punti del girone di andata, si arriverebbe ad una classifica definitiva. Con tale soluzione, ci sarebbe maggiore tutela per i valori in campo“. Finita questa fase si arriverebbe ai play-off con le prime a giocarsi la salvezza, un altro gruppo a giocarsi il posto in EL e un altro gruppo a fare i play-out.

Dipende quindi da quando e se verrà fermato il campionato. E come alternativa ai play-off si potrà magari pensare alle final eight per giocarsi lo scudetto, tipo la formula utilizzata nell’ultima CL. Ma ci sarà da trovare l’accordo con i club: vedrebbero bene l’inserimento di squadre più basse in classifica e rischiare di perdere il posto in Coppa Campioni?, si chiede il CdS.