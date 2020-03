Coronavirus, la rabbia di Marchisio: “Tu che sei uscito oggi senza motivo valido… Sei un pirla”

“A te che oggi sei uscito senza un valido motivo, bravo. Sei un pirla”.

E’ questo il breve ma chiarissimo messaggio di Claudio Marchisio, pubblicato sul proprio account Twitter. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale anche nei giorni scorsi aveva espresso tutto il suo disappunto nei confronti di coloro i quali non stavano (e stanno tuttora) rispettando le direttive che prevedono di rimanere a casa, eccezion fatta per motivi di lavoro, salute o per fare la spesa.