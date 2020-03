Coronavirus, la Premier League prosegue con stadi aperti: la decisione del governo britannico

Per l’immediato futuro la Premier League proseguirà senza cambiamenti, né rinvii nel calendario né partite a porte chiuse. E’ quanto ha deciso oggi il governo britannico in accordo con il comitato medico-scientifico, non escludendo però che nelle prossime settimane potranno essere adottate misure precauzionali più restrittive. “Stiamo valutando la possibilità di vietare i principali eventi, anche sportivi – ha dichiarato Boris Johnson -. Alla luce dell’evidenza scientifica, possiamo dire che finora avrebbe avuto un impatto limitato nella trasmissione del virus. Ma la situazione potrebbe cambiare presto”.

(ANSA)