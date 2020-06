Nella nona tornata di test che si sono tenuti in Premier League tra lunedì e martedì scorso è stato trovato un contagio da coronavirus. Il massimo campionato inglese ha ripreso ieri con due recuperi. Finora sono stati condotti in totale più di 1500 controlli e sono stati trovati positivi al Covid19, tra giocatori e staff, 19 persone. Il protocollo prevede che il contagiato vada in auto-isolamento per sette giorni.

(Fonte: agenzia)