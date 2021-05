Corsport: “Inter-Oaktree: Zhang ‘commissariato’. C’è un’ultima carta da giocare”

Così il Corriere dello Sport sulla trattativa Oaktree-Inter: "A Zhang l’operazione può servire per comprare tempo"

E' ormai in dirittura la trattativa tra Steven Zhang e Oaktree per l'ingresso del fondo americano come socio di minoranza nell'Inter. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega cosa c'è dietro all'affare e la nuova posizione di Suning: "A Zhang l’operazione può servire per comprare tempo. Come farà infatti Great Horizon a rimborsare il debito? La scatola lussemburghese non ha flussi di cassa autonomi in entrata, salvo che l’Inter non distribuisca dividendi ai suoi azionisti: eventualità da escludere, nel breve.

Qualche differenza può farla la ripartizione dei 275 milioni, tra prestito e valore delle quote, ma la sostanza non cambierebbe molto. Tanto più che il fondo finanziatore sembra voler vincolare la compravendita di calciatori (per non depauperare il valore del club e per lasciare poca discrezionalità a un socio, Suning, solo virtualmente in maggioranza) che renderebbero Zhang a tutti gli effetti commissariato. Con una quota ridotta di fatto (al netto del debito) praticamente a zero, il gruppo cinese potrebbe solo sperare nella rivalutazione del club - magari favorita dalla riapertura degli stadi e dalla risalita dei valori di calciomercato - per uscire più avanti a condizioni migliori, ripagando il prestito con la cessione. Strada assai stretta, ma opzione a costo zero: l’ultima carta da giocare".