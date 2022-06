Inter, Corrado rientra dal prestito alla Feralpi Salò: per lui futuro in Serie B

Reduce da una stagione positiva in Serie C con la maglia della Feralpi Salò (ben 43 presenze e 1 gol), Niccolò Corrado è ora pronto per il salto di categoria: il terzino sinistro classe 2000, rientrato all'Inter per fine prestito, ha diverse richieste in cadetteria, con la Ternana al momento in vantaggio. Lo riporta La Nazione.