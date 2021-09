Correa, l’antipasto non basta a questa Inter: “Inzaghi dal Tucu si aspetta…”

L'allenatore nerazzurro ha fortemente voluto il Tucu in estate e ora attende importanti risposte sul campo

Simone Inzaghi si aspetta molto da Joaquin Correa. Lo ha fortemente voluto in estate, dopo il colpo Edin Dzeko, e ora attende continuità sotto porta. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere della Sera: “Il «Toro» è più centravanti di Dzeko, fa un lavoro differente e i meccanismi vanno affinati. L’argentino in campionato è una sentenza, trova la rete con facilità (due gol nelle prime due gare) e l’anno scorso ha chiuso con 17 centri: ci si può contare. La grande chance è per Correa. Il «Tucu» qualcosa da dimostrare ce l’ha. La doppietta all’esordio con il Verona è stato l’antipasto, tecnicamente non si discute, ma il posto da titolare va guadagnato e per farlo deve segnare di più. In carriera in campionato non è mai andato in doppia cifra: 9 reti il record. L’Inter però deve colmare un gap di 24 gol, quelli segnati da Lukaku, compito affidato a Dzeko e Correa. L’argentino è stato indicato da Inzaghi, ha la fiducia dell’allenatore, deve ripagarla sul campo”, si legge.