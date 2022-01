Inter, quando torna Correa? “In caso di stiramento serio cambiano scenari sul mercato”

C'è apprensione in casa Inter per le condizioni di Joaquin Correa, uscito dopo pochissimi minuti dall'inizio di Inter-Empoli

C'è apprensione in casa Inter per le condizioni di Joaquin Correa, uscito dopo pochissimi minuti dall'inizio di Inter-Empoli per un problema muscolare alla coscia sinistra. Si teme uno stiramento serio, che potrebbe costringere l'argentino a saltare almeno un mese di partite, inclusi i match contro Milan, Napoli e Liverpool. Una situazione che potrebbe ripercussioni anche sul mercato nerazzurro: