Gentile (Sky): “Correa e Calhanoglu discontinui per caratteristica. Inzaghi…”

Il giornalista ha parlato dei due nerazzurri che erano partiti benissimo e poi non hanno trovato continuità con l'Inter

Riccardo Gentile, giornalista e telecronista di Skysport, ha parlato sul canale satellitare di due giocatori dell'Inter in particolare. Correa, che è in Argentina con la Nazionale, ha un leggero risentimento muscolare e si è allenato a parte in vista del Perù. E di Calhanoglu, che ha giocato 180 minuti con la Turchia, e arriverà alla Pinetina domani.

Di loro e sulla loro continuità tutta da trovare ha detto: «Correa e Calhanoglu sono discontinui ma fa quasi parte delle loro caratteristiche se vogliamo. L'ex Milan aveva trovato continuità ma la sua carriera parla di discontinuità. In una gara ti puoi aspettare risolva e poi puoi trovarlo in altre partite meno disponibile. L'argentino è un po' più continuo ma non sempre puoi farci affidamento. Ma quando hanno la possibilità di decidere la partita, possono deciderla. Difficile dire che non va qualcosa in questi due calciatori da inizio campionato. Correa ha avuto un impatto clamoroso poi è stato sfortunato. Anche Calha è partito bene, ha fatto una grande partita alla prima giornata, poi si è visto meno. La bravura di Inzaghi sarà quella di capire i momenti giusti per capire su chi contare, sull'uno o sull'altro».