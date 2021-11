Correa complica il compito di Inzaghi. L’Inter si gode i Fab Four in attacco

Il tecnico dell’Inter ritrova anche l’argentino e ora in attacco ha 4 giocatori a disposizione da schierare per la settimana decisiva

“In origine erano i Beatles. Poi sono arrivati i quattro tennisti, Andy Murray compreso, che si sono contesi quasi tutti gli slam per quindici anni. Ora i Fab Four li ha l’Inter in attacco. A complicare il compito del tecnico piacentino ha pensato Joacquin Correa, l’unico ex laziale che l’allenatore ha portato via da Formello. Con i due gol segnati ieri in otto minuti — la sua seconda doppietta in questa Serie A dopo quella col Verona, e due le aveva fatte la scorsa stagione in biancoceleste con Milan e Genoa — il Tucu si candida come alternativa credibile tanto a Lautaro quanto a Dzeko. E non è poco”, si legge su Repubblica.