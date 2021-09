Inter, Inzaghi si avvicina all’undici tipo. Correa manda in crisi le gerarchie

Contro il Bologna l'argentino sarà titolare assieme a Lautaro nell'attacco dell'Inter e toccherà anche a Dumfries dal 1'

"Inzaghi sta arrivando per gradi all’Inter titolare. Oggi lancerà dal primo minuto Correa: in avanti solo Lautaro ha il posto assicurato, il Tucu può mettere in crisi le gerarchie ad oggi fissate con Dzeko vicino al Toro. E poi c’è il capitolo Dumfries, anche lui atteso al debutto dall’inizio: l’olandese ha bisogno di essere “scolarizzato”, in fondo un percorso simile a quello che Conte lo scorso anno adottò con Hakimi. Ma è lui il designato padrone della fascia destra. L’Inter sta cambiando pelle. E ha bisogno di continuare a far sì che San Siro - almeno in Italia - sia fortino inattaccabile: in casa i nerazzurri vincono da 17 partite consecutive, solo quattro volte in Italia si è andati oltre. Lo stadio sarà vicino al tutto esaurito anche stasera: l’amarezza post Real non ha colpito i tifosi. Ai giocatori, invece, ha pensato Inzaghi: a stasera per le risposte", sottolinea La Gazzetta dello Sport.