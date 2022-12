Inter, buone notizie da Appiano Gentile per Inzaghi: Correa e D’Ambrosio in gruppo

Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi perché ieri, alla ripresa degli allenamenti, i tre infortunati sono tornati in gruppo

Buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi perché ieri, alla ripresa degli allenamenti, i tre infortunati sono tornati in gruppo. Si tratta del giovane Zanotti, D'Ambrosio e Correa. Tutti e tre sono convocabili per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli, match decisivo per i sogni di rimonta dei nerazzurri. "Il tecnico piacentino, che attende ora solo i rientri di Brozovic e Lautaro (previsti rispettivamente per il 28 e il 29) dovrà quindi dissipare più di un dubbio di formazione per il battesimo della seconda parte di questa stagione contro i partenopei. Qualcuno, forse, potrà essere sciolto questo giovedì, quando i nerazzurri affronteranno l’ultimo test del 2022, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo", conferma Tuttosport.