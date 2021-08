Correa, una doppietta che unisce l’Inter. TS: “Meriti da condividere con Inzaghi e società”

I meriti dell'exploit di Correa vanno suddivisi equamente tra il giocatore, Inzaghi e la società: ora l'Inter si gode il Tucu

"Dalla firma sul contratto al primo gol con l’Inter in 31 ore e 50 minuti: meno di due giorni pieni. Un solo allenamento insieme ai compagni e una doppietta in 21 minuti dall’ingresso in campo. È la tempistica a rendere sfolgorante il debutto di Joaquin Correa". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle due giornate frenetiche del Tucu Correa a Milano. Dall'annuncio di giovedì pomeriggio alla partenza per Verona fino ai primi due gol in maglia Inter: un vortice di emozioni in un lasso di tempo ristretto, che rende indimenticabile la prima in nerazzurro. "La doppietta di Correa ha idealmente contribuito a rendere ancora più unita l’Inter, che dall'inizio della preparazione si sta compattando alla Pinetina tra giocatori, staff tecnico e dirigenti, dopo mesi difficilissimi a causa della rarefazione della proprietà. Quei due gol sono merito di tutti", aggiunge Tuttosport.