La Gazzetta boccia Correa: “Tunnel senza fine. Fuori posto, fuori tempo e…”

Joaquin Correa non ha brillato nella serata che potrebbe segnare la rinascita dell'Inter. La Gazzetta lo boccia senza appelli

Una grande partita quella fatta dall'Inter contro il Barcellona. Di sacrificio, di intensità e di attenzione difensiva che ha portato in dote tre punti fondamentali in ottica qualificazione agli ottavi. La Gazzetta, però, promuove tutti i nerazzurri tranne Correa, al quale la Rosea attribuisce un 5 in pagella: