Inter, Correa sui social: “Un altro passo”. Ora il Perù, poi la sua ex squadra

Il calciatore nerazzurro rientrerà con Lautaro venerdì notte: prima l'ultima gara con la Nazionale e poi la sfida contro la sua Lazio

Anche Joaquin Correa è tra i giocatori sudamericani che arriveranno a Milano venerdì notte, ad un giorno dalla sfida con la Lazio, in programma alle 18 del sabato. L'Inter farà di tutto per avere sia lui che Lautaroil prima possibile. Probabilmente sarà comunque il numero 10 nerazzurro a giocare dal primo minuto accanto a Dzeko ma anche il Tucu potrebbe trovare spazio in corsa per far respirare i loro compagni.