Correa, addio improbabile. L’Inter cerca uscite in attacco e resta il ‘problema’ Sanchez

L'argentino è stato da poco riscattato per 31 milioni e difficilmente si riuscirà a fare una cessione che non gravi sul bilancio

Il sogno dell'Inter sarebbe quello di mettere a segno il colpo Dybala insieme al ritorno di Lukaku senza rinunciare a Lautaro. Il tutto per mettere a disposizione di Inzaghi un attacco stellare. Per farlo servono delle cessioni, anche nel reparto offensivo nerazzurro. In bilico Dzeko e Correa, ma il bosniaco potrebbe essere la chiave.

"Un addio di Correa appare assai più improbabile: l’argentino è appena stato riscattato per 31 milioni e ha un ingaggio “leggero” rispetto agli altri, quindi la sua partenza non risolverebbe il problema di fondo. Resta invece sempre un problema il futuro di Sanchez, che ha ancora un anno di contratto da oltre 9 milioni lordi: l’Inter aspettava la sua uscita per chiudere con Dybala, ma ora ha deciso di accelerare lo stesso per la Joya, di cogliere l’occasione e non rischiare la beffa", spiega La Gazzetta dello Sport.