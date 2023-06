Inter, Mkhitaryan ok. Correa in gruppo a metà: sarà in panchina a Istanbul

Mkhitaryan ha recuperato e oggi si è allenato in gruppo in vista della finale di Champions League. Prima del 10 avrà quindi tre sedute nelle gambe, quello di oggi, quello di giovedì che si svolgerà prima della partenza per la Turchia e poi la seduta di rifinitura alla vigilia della gara. E si parla quindi del possibile ballottaggio con Brozovic .

Inzaghi aveva come auspicio quello di recuperare tutti per avere anche i ricambi a disposizione per la gara contro il City. E anche Correasta provando a recuperare per la finale. L'argentino però oggi ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte da solo. Andrà in panchina a Istanbul. Il dubbio in attacco è tra Dzeko e Lukaku: chi partirà titolare accanto a Lautaro.