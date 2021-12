Inter, buone notizie per Inzaghi: Correa recuperato e disponibile per Bologna

Arrivano buone notizie per Inzaghi perché Joaquin Correa torna a disposizione dopo il problema ai flessori della coscia sinistra

Vacanze finite per l'Inter che oggi torna al lavoro ad Appiano. Prima però verrà effettuato un giro di tamponi per accertare lo stato di salute di staff e giocatori. Intanto, però, arrivano buone notizie per Inzaghi perché Correa torna a disposizione. "Il “Tucu”, dopo la distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra rimediata nella trasferta di Roma, potrà finalmente essere a disposizione dell’allenatore piacentino. Nei piani del giocatore e del suo tecnico c’è una convocazione (e magari anche un minutaggio di rilievo) nel battesimo del 2022 sul verde dello stadio Dall’Ara di Bologna", spiega Tuttosport. L'argentino dovrebbe comunque partire dalla panchina per far spazio a Dzeko e Lautaro, con quest'ultimo che è diffidato. Non ci sarà per squalifica Calhanoglu, che verrà sostituito da Vidal o Gagliardini.