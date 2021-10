SI – Correa, nessun rientro anticipato in Italia. Affaticamento da monitorare

Dopo il problema avuto dall'attaccante dell'Inter, ancora da capire se potrà prendere parte alla prossima gara dell'Argentina

Dopo il problema muscolare di Lautaro, poi prontamente rientrato, non arrivano buone notizie per l'Inter dall'Argentina. Anche per l'altro attaccante nerazzurro Correa, infatti, un leggero affaticamento, ma non è chiaro se potrà giocare contro il Perù.