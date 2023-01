Giornale – Declino Inter, da Hakimi-Perisic a Darmian-Dimarco. Correa il peggio da Vampeta

"Tra costo e rendimento, Correa è probabilmente il punto di minimo dell’Inter, dai tempi di Vampeta. Ma Bellanova? E Asllani, per quel che ha giocato? Inutile ricordare Lukaku, che dei “rinforzi” estivi era il più importante. In due anni, l’Inter sulle fasce è passata da Hakimi-Perisic a Darmian-Dimarco. Di Dumfries si sono perse le tracce, anche se resta inspiegabile come Inzaghi l’altra sera abbia potuto preferirgli Bellanova, quel Bellanova. Dimarco è cresciuto molto, è nel cuore dei tifosi, milanese e interista. Ma non è Perisic. E Darmian è uno splendido soldato, ma a 33 anni non può recitare in una grande squadra un copione che non era suo nemmeno a 25. Il passo indietro è evidente".