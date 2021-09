Sky – Inter, dubbio Correa per Firenze: “Inzaghi lo vuole a pieno regime per…”

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni del Tucu, costretto ieri al cambio contro il Bologna per infortunio

Joaquin Correa ci prova per la Fiorentina. Il Tucu vuole esserci dopo l’infortunio al bacino di ieri, ma al momento è da considerare in dubbio: sarà decisivo l’allenamento di domani. Queste le novità sulle sue condizioni dal sito di Sky Sport: “El Tucu sta meglio anche se avverte ancora un po' di dolore nella zona in cui ha subito il colpo. Nel caso dell'attaccante argentino, si attende che il dolore passi. Se dovessero esserci ulteriori miglioramenti nella giornata di domani, Simone Inzaghi potrebbe quindi portarlo per la trasferta di Firenze, facendolo partire dalla panchina. L'obiettivo è quello di averlo a pieno regime per la sfida contro l'Atalanta in programma il prossimo sabato alle 18:00”, si legge.