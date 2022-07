Anche Correa pronto al rientro: pile ricaricate per l’argentino

È arrivato il momento, anche per Joaquin Correa, di tornare alla base. Alla Pinetina domani lo aspetta Inzaghi e i suoi compagni. Con lui rientreranno anche Lautaro Martinez, con lui a Ibiza in vacanza, e Lukaku, che si è preso qualche giorno di relax in Costa Smeralda dopo aver firmato con l'Inter. L'argentino sui social si mostra entusiasta di ricominciare una nuova stagione con i colori nerazzurri. L'anno scorso, per una serie di infortuni, non è riuscito a rendere forse per quanto ci si aspettava da lui. Ma ora si dice ricaricato e pronto per una nuova annata nerazzurra. A meno che il mercato non cambi qualcosa date le voci sul possibile arrivo di Dybala e la possibile partenza del Tucu.