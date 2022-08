GdS – Correa, ora le risposte dopo un’annata zoppicante: “Per quanto è costato…”

Ecco quanto evidenziato dalla rosea: “Quella appena cominciata deve essere la stagione delle risposte dopo un'annata un po' zoppicante e da questo punto di vista il gol allo Spezia è benaugurante. Parte da subalterno alla coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku, ma avrà le occasioni per mettersi in mostra visto il calendario fittissimo e spezzato in due. Nella prima Inter di Inzaghi il Tucu era partito con ambizioni da titolarità, ma coscia e bicipite femorale lo hanno tenuto lontano dal campo per diverse partite, a metà stagione. La sua incidenza davanti alla porta, poi, è stata insufficiente: soltanto 6 gol, divisi in tre doppiette. Troppo poco visto l'investimento di circa 30 milioni di euro tra prestito e riscatto.: c'è da alzare l’asticella”, si legge.