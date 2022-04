Inter, Inzaghi sfrutta tutta la rosa. Opzione Correa a Bologna, a sinistra tocca a Gosens?

Inzaghi valuterà le condizioni di tutto il gruppo e potrebbe optare per qualche cambio nella formazione iniziale che scenderà in campo a Bologna

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria con la Roma, l'Inter sarà impegnata mercoledì sera in casa del Bologna per il recupero. Inzaghi valuterà le condizioni di tutto il gruppo e potrebbe optare per qualche cambio nella formazione iniziale.

"Ora, a Bologna e Udine, Inzaghi è pronto a rimettere mano alla squadra, a dare nuove chance a chi lo ha sempre ripagato. Da Correa a Sanchez e D’Ambrosio, passando per il probabile esordio da titolare di Gosens: tutti pronti, tutti uniti verso lo stesso obiettivo. La prima tappa dell’operazione sorpasso va in scena a Bologna, squadra che a settembre, nel match di andata, fu completamente travolta dalla marea nerazzurra (6-1). Lì arrivò la prima grande prestazione di Dumfries e la prima “sfortuna” di Correa, uscito subito per una botta all’anca. E l’ingresso di Dzeko fu devastante: tripletta", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Mercoledì Correa può prendersi la rivincita con la sfortuna, magari stavolta giocando accanto a Dzeko e lasciando riposare Lautaro: ipotesi, anche perché è difficile oggi rinunciare al Toro e alla sua striscia di quattro reti in tre partite. Così come appare sempre complicato rinunciare a Perisic, diventato ormai insostituibile: ma Ivan ha 33 anni e un turno di riposo può essere messo in preventivo nelle prossime due gare. Anche perché Gosens ora sta bene: ha provato l’emozione del gol nel derby sotto la Nord, ora vuole la prima maglia da titolare. Intanto, a Bologna, Bastoni dovrebbe riprendere il suo posto in difesa, dove - chissà - magari potrà rivedersi anche il sempre convincente D’Ambrosio", aggiunge il quotidiano.