Sky – Inter-Milan: Correa titolare, scelta di momento e considerazione

Il derby si gioca con in campo l'argentino dal primo minuto: Inzaghi ha fatto una scelta precisa anche per dare respiro a Dzeko

Inzaghi, per la sfida contro il Milan, ha scelto da titolare Correaaccanto a Lautaro anziché Dzeko come forse ci si aspettava. A Skysport, Andrea Paventi ha spiegato i motivi della scelta: "Correa è stato un investimento importante e appena lo ha avuto a disposizione a livello continuo lo ha visto bene. Inzaghi ritiene possa dargli molto e per un giocatore come il bosniaco forse un'altra partita sarebbe stata dispendiosa. Correa con Lautaro si può trovare bene. La scelta di schierarlo dal primo minuto nel derby nasce da stima, momento e dalla considerazione che allenatore e staff hanno del giocatore argentino".