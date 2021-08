Correa obiettivo Inter. La Lazio si tutela e sceglie il sostituto: Kostic dell’Eintracht

L'argentino è un pupillo di Inzaghi che lo vorrebbe all'Inter per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro

Tra i giocatori seguiti dall'Inter per sistemare il reparto offensivo dopo l'ormai imminente partenza di Lukaku, c'è anche Correa della Lazio. L'argentino piace a Inzaghi e si lavora per trovare un'intesa con il presidente Lotito che è già alla ricerca del sostituto.

Secondo La Gazzetta dello Sport "La Lazio va in pressing su Filip Kostic. Il 28enne serbo dell’Eintracht è tornato in pole per la fascia sinistra dell’attacco biancoceleste. Una pista già sondata un mese fa. E ora riaperta in previsione della partenza di Correa. Con la cessione dell’argentino si potrà sbloccare l’indice di liquidità e la Lazio avvierà il capitolo rinforzi".